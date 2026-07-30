Bankipur By Election Voting: बांकीपुर में वोटिंग की रफ्तार धीमी, VVIP ने डाला वोट और जनता से की अपील

डॉ. सी.पी. ठाकुर और विवेक ठाकुर ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या-144, बिहार राज्य पुस्तकालय प्राधिकार, डाकबंगला रोड स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं, बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बूथ संख्या-157 पर पहुंचकर मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में लोगों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर एक वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया और लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी मतदान किया। अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने के बाद उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की।