Video: ‘बीजेपी को वोट नहीं दिया तो मारेंगे ‘, बांकीपुर मतदान के बीच वायरल हुआ धमकी वाला वीडियो

जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि वे लाठी के बल पर उनके समर्थकों को मतदान करने से रोक रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इन तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी चुनाव हार रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हार की आशंका को देखते हुए कई बीजेपी कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे के बाद ही मतदान केंद्र छोड़कर अपने घर चले गए। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी बीजेपी पर मतदाताओं को डराकर और दबाव बनाकर मतदान कराने का आरोप लगाया।