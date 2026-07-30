बांकीपुर में वोटिंग के बीच BJP-जन सुराज में सियासी संग्राम, कई बूथों पर दिनभर होती रही भिड़ंत

इसके बाद सलीमपुर आहरा के बूथ संख्या 38 और 40 पर भी जन सुराज कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। शाम करीब चार बजे एएन कॉलेज मतदान केंद्र पर फिर विवाद हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जन सुराज के समर्थक बूथ के भीतर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। आरोप-प्रत्यारोप के बीच दोनों पक्षों में बहस और धक्का-मुक्की भी हुई। सूचना मिलने पर प्रशांत किशोर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पुलिस स्थिति को नियंत्रित कर चुकी थी।