25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

राम मंदिर जमीन घोटाले पर फिर गरजे संजय सिंह, SIT को सौंपे 11 दस्तावेज; पूछा- अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?

Ayodhya Ram Mandir Land Scam: अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित जमीन घोटाले और चढ़ावे में अनियमितताओं के मामले में AAP सांसद संजय सिंह ने SIT को 11 अहम दस्तावेज सौंपे। उन्होंने जांच की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इतने सबूत सामने आने के बावजूद अब तक न एफआईआर दर्ज हुई और न कोई गिरफ्तारी हुई।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Jun 25, 2026

आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह फोटो सोर्स X अकाउंट

आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह फोटो सोर्स X अकाउंट

SIT Investigation Ayodhya: अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित जमीन घोटाले और चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। गुरुवार को उन्होंने लखनऊ पहुंचकर एसआईटी को 11 अहम दस्तावेज सौंपे। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने सबूत सामने आने के बावजूद अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर या गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है।

अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित जमीन घोटाले और चढ़ावे में अनियमितताओं के मामले में जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को गुरुवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे। इस दौरान उन्होंने जांच की धीमी प्रगति पर सवाल उठाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। संजय सिंह गुरुवार सुबह करीब 11 बजे लखनऊ स्थित एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत के कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने जांच से संबंधित दस्तावेज अधिकारियों को उपलब्ध कराए। करीब 12 मिनट तक चली मुलाकात के बाद बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की।

एसआईटी को सौंपे 11 दस्तावेज

संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने राम मंदिर से जुड़े जमीन घोटाले के 11 दस्तावेज एसआईटी को सौंपे हैं। उनका कहना है कि इन दस्तावेजों में ऐसे तथ्य मौजूद हैं। जो जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच एजेंसी इन साक्ष्यों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

अभी नहीं दर्ज हुई एफआईआर

मीडिया से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्य पहले ही सामने आ चुके हैं। उनके अनुसार चढ़ावे में कथित गड़बड़ी से जुड़े साक्ष्य मिलने और धनराशि की बरामदगी की बातें भी सामने आई हैं। इसके बावजूद अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। और न ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है।

अब सभी की नजर SIT की कार्रवाई

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब जांच के दौरान इतने तथ्य सामने आ रहे हैं तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की।
गौरतलब है कि इससे पहले भी संजय सिंह ने दावा किया था कि उनके पास अयोध्या में जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े कथित घोटाले के प्रमाण मौजूद हैं। इसी दावे के बाद एसआईटी प्रमुख ने उन्हें उपलब्ध साक्ष्यों के साथ पेश होने के लिए कहा था। अब दस्तावेज सौंपे जाने के बाद मामले की जांच और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल सभी की नजर एसआईटी की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

भेड़ियों के हमले से 14 लोगों की हुई थी मौत; मौत के खौफ में जी रहे थे लोग, अब बहराइच में कैसे हैं हालात?

ये भी पढ़ें
सांकेतिक तस्वीर (फोटो जेनरेट AI)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

राम मंदिर

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Jun 2026 02:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / राम मंदिर जमीन घोटाले पर फिर गरजे संजय सिंह, SIT को सौंपे 11 दस्तावेज; पूछा- अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद में PMO ने मांगा चंदे और जमीन का हिसाब, चंपत राय ने देने से किया इनकार

Ram Mandir Donation Dispute, PMO Seeks Ram Mandir Accounts
अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर VHP का बड़ा रुख, FIR से फास्ट ट्रैक कोर्ट तक रखीं ये 4 मांगें

Ram Mandir Chadhava Chori Case, VHP Demands on Ram Mandir Case
अयोध्या

राम मंदिर चढ़ावा विवाद में SIT का बड़ा कदम, सबूत पेश करने के लिए संजय सिंह को बुलाया

Ram Mandir donation controversy UP
अयोध्या

अरविंद केजरीवाल बोले- UP सरकार द्वारा बनायी गई SIT फर्जी, राम मंदिर मामले में FIR करके ED और CBI को क्यों नहीं सौंपा मामला?

Shri Ram Temple Ayodhya
अयोध्या

‘लोग अपना पेट काटकर, पैसा दान देते है, चंदा लूटना आस्था पर खंजर घोपने के बराबर’, अयोध्या राम मंदिर में ‘कागभुसुंडि’ के गायब होने पर भड़की कांग्रेस

ayodhya Ram Mandir Scam
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.