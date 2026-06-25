राम मंदिर जमीन घोटाले पर फिर गरजे संजय सिंह, SIT को सौंपे 11 दस्तावेज; पूछा- अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब जांच के दौरान इतने तथ्य सामने आ रहे हैं तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की।

गौरतलब है कि इससे पहले भी संजय सिंह ने दावा किया था कि उनके पास अयोध्या में जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े कथित घोटाले के प्रमाण मौजूद हैं। इसी दावे के बाद एसआईटी प्रमुख ने उन्हें उपलब्ध साक्ष्यों के साथ पेश होने के लिए कहा था। अब दस्तावेज सौंपे जाने के बाद मामले की जांच और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल सभी की नजर एसआईटी की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।