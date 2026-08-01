Abhijeet Dipke Illness: CJP प्रमुख अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों को बुलाया गया

Abhijeet Dipke Health Update: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ गई है। दरअसल, शनिवार सुबह करीब 11:45 बजे महाराष्ट्र के संभाजीनगर स्थित अपने आवास की पार्किंग में अभितीज दीपके अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें घबराहट महसूस हुई और उन्हें उल्टी हो गई। इसके बाद वह मीडिया से बिना कोई बातचीत किए अपने घर की ऊपरी मंजिल पर चले गए।