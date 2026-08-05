‘सीजफायर की गुहार लगा रहा था पाकिस्तान, लेकिन भारत ने नहीं दिखाई जल्दबाज़ी’: ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व CDS का बड़ा खुलासा

जनरल अनिल चौहान ने बताया कि 9 मई को पाकिस्तान की ओर से बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे कि वे भारत को अगले 48 घंटों में सबक सिखा देंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत रही। दरअसल, 9 मई की रात से लेकर 10 मई की दोपहर के बीच भारतीय वायु सेना और थल सेना ने पाकिस्तान के 11 प्रमुख सैन्य ठिकानों और एयरबेसों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। इन सटीक हमलों में पाकिस्तानी सेना के रडार सिस्टम, विमान हैंगर और कई लड़ाकू जेट पूरी तरह तबाह हो गए। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार किए बिना ही दुश्मन की धरती पर यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि उनका कोई भी सैन्य बेस भारतीय सुरक्षा बलों की पहुंच से बाहर नहीं है।