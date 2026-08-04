‘ट्रंप के दबाव में एथनॉल खरीद रहे PM नरेंद्र मोदी’, प्रधानमंत्री आवास जाने से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा

प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे केजरीवाल और AAP नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत पार्टी के कई नेताओं ने वहीं बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पुलिस की भारी तैनाती पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी किसी तरह का विवाद नहीं चाहती। उनका कहना था कि वे सिर्फ प्रधानमंत्री को याचिकाएं सौंपना और इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं।