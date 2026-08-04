4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

E20 का विरोध: अरविंद केजरीवाल ने पीएम के घर की ओर बोला धावा तो बीजेपी बताने लगी एथनॉल के फायदे

E20 Petrol Controversy; AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब होने का आरोप लगाकर PM आवास घेराव का ऐलान किया, वहीं BJP ने F1 रेसिंग का हवाला देकर एथनॉल ब्लेंडिंग के फायदे गिनाए।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Aug 04, 2026

E20 Petrol Controversy

E20 का विरोध देख बीजेपी बताने लगी एथनॉल के फायदे

Arvind Kejriwal Ethanol Policy: देश में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर राजनीति और बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने E20 ईंधन से गाड़ियों के खराब होने का दावा करते हुए प्रधानमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एथनॉल के वैज्ञानिक और तकनीकी फायदों को गिनाते हुए पलटवार किया है।

केजरीवाल का पीएम आवास की ओर मार्च

अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार बाहरी दबाव में आकर बड़े पैमाने पर एथनॉल का आयात कर रही है, जिससे आम जनता के वाहनों के इंजन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। AAP कार्यकर्ताओं और E20 ईंधन से प्रभावित वाहन मालिकों के साथ केजरीवाल लाखों हस्ताक्षरित ज्ञापनों को लेकर पीएम आवास की ओर बढ़े और इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की।

'Formula One भी इस्तेमाल करता है एथनॉल'

केजरीवाल के विरोध प्रदर्शन और आरोपों के बाद बीजेपी ने एथनॉल ब्लेंडिंग का बचाव करते हुए इसके तकनीकी लाभ जनता के सामने रखे। बीजेपी का कहना है कि एथनॉल को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि हकीकत में यह तकनीक दुनिया भर में सफल साबित हुई है।

बीजेपी की ओर से जारी तर्क

बीजेपी ने कहा कि एथनॉल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और राजनीतिक बयानों से बचना चाहिए तथा इसके वैज्ञानिक तथ्यों को समझना जरूरी है। पार्टी के मुताबिक, एथनॉल का ऑक्टेन नंबर सामान्य पेट्रोल की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग आज फॉर्मूला-1 जैसी हाई-परफॉर्मेंस रेसिंग कारों में भी किया जाता है। एथनॉल के इस्तेमाल से इंजन में बेहतर दहन, तेज़ एक्सीलरेशन और बेहतर एंटी-नॉकिंग क्षमता मिलती है। बीजेपी ने यह भी कहा कि दुनिया के कई विकसित देश वर्षों से एथनॉल का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं और भारत भी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने तथा कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

ट्रंप के दबाव में इथेनॉल खरीद रहे PM नरेंद्र मोदी'

इतना ही नहीं पीएम आवास की तरफ मार्च निकालने से पहले एक्स पर वीडियो जारी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के दबाव में देश के लोगों के हितों से समझौता करने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल, केजरीवाल ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि 'डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर पीएम मोदी अमेरिका से बड़ी मात्रा में इथेनॉल का आयात कर रहे हैं और उनके आगे झुक रहे हैं। इस फैसले की वजह से ई20 ईंधन के इस्तेमाल से आम जनता की गाड़ियां लगातार खराब हो रही हैं।'

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अरविंद केजरीवाल

Updated on:

04 Aug 2026 01:56 pm

Published on:

04 Aug 2026 01:56 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / E20 का विरोध: अरविंद केजरीवाल ने पीएम के घर की ओर बोला धावा तो बीजेपी बताने लगी एथनॉल के फायदे

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण शुरू होते ही मचा हंगामा, सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित

ok Sabha Live Updates, Taxation Amendment Bill 2026, Digital Banking Bill 2026, Bankers Books Evidence Bill
नई दिल्ली

उर्फी-पूनम को पैसे देकर CJP प्रोटेस्ट में बुलाया? शिकायत में चौंकाने वाला दावा

Bollywood Celebrities Protest
नई दिल्ली

E-20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकालने से रोका गया

arvind kejriwal on e20 petrol.
राष्ट्रीय

आदिवासियों का मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक बनने योग्य नहीं: केंद्र सरकार

Mangarh Dham
नई दिल्ली

मेरे कोटा शहर की बेटी अरुन्धति ने बढ़ाया देश का मान: ओम बिरला

Lok Sabha Speaker
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.