E20 का विरोध: अरविंद केजरीवाल ने पीएम के घर की ओर बोला धावा तो बीजेपी बताने लगी एथनॉल के फायदे

बीजेपी ने कहा कि एथनॉल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और राजनीतिक बयानों से बचना चाहिए तथा इसके वैज्ञानिक तथ्यों को समझना जरूरी है। पार्टी के मुताबिक, एथनॉल का ऑक्टेन नंबर सामान्य पेट्रोल की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग आज फॉर्मूला-1 जैसी हाई-परफॉर्मेंस रेसिंग कारों में भी किया जाता है। एथनॉल के इस्तेमाल से इंजन में बेहतर दहन, तेज़ एक्सीलरेशन और बेहतर एंटी-नॉकिंग क्षमता मिलती है। बीजेपी ने यह भी कहा कि दुनिया के कई विकसित देश वर्षों से एथनॉल का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं और भारत भी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने तथा कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।