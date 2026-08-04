E20 Protest: प्रधानमंत्री आवास जाने से रोका तो धरने पर बैठे केजरीवाल, कहा- पीएम मोदी को मैसेज भेजा है, उम्मीद है बुलाएंगे

धरने में शामिल आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि पार्टी ने एक महीने पहले प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा, "2.33 लाख लोगों ने याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी को यह पत्र देना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप की गुलामी के कारण प्रधानमंत्री 22 हजार करोड़ रुपये का इथेनॉल खरीद रहे हैं। देश में करीब 30 करोड़ गाड़ियां E20 के लिए बनी ही नहीं हैं। इससे वाहनों को नुकसान होगा और आम लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।"