टब्रुलेंस में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट के यात्रियों ने सुनाई आपबीती, हिचकोले खा रहे विमान में मची चीख पुकार

Air India Turbulence: फुकेत (थाईलैंड) से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब विमान तेज टर्बुलेंस की चपेट में आने के बाद अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया। इस जोरदार झटके से विमान में सवार यात्रियों और केबिन क्रू के बीच अफरा- तफरी मच गई।