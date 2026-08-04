टब्रुलेंस में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट के यात्रियों ने सुनाई आपबीती, हिचकोले खा रहे विमान में मची चीख पुकार

फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग, Photo source@ANI
Air India Turbulence: फुकेत (थाईलैंड) से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब विमान तेज टर्बुलेंस की चपेट में आने के बाद अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया। इस जोरदार झटके से विमान में सवार यात्रियों और केबिन क्रू के बीच अफरा- तफरी मच गई।
विमान में तेज प्रेशर से कुछ यात्रियों के कान में चोट आई तो कुछ अन्य यात्री भी चोटिल हुए। विमान के 4 क्रू मेंबर भी घायल हो गए। विमान ने हालांकि सुरक्षित रूप से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग की, जहां घायलों को तुरंत चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई।
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