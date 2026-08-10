Jharkhand Vidhan Sabha March: एंबुलेंस से विधानसभा मार्च में पहुंचे देवेंद्र महतो, बीजेपी के समर्थन पर भी दी प्रतिक्रिया

रांची में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि यह सरकार की विफलता है। सरकार को परीक्षा रद्द करने की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। सरकार ने कई मांगें जरूर स्वीकार की हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने की है। सबसे ज्यादा अनियमितताएं इसी परीक्षा में हुई हैं। अभय तिवारी ने खुद स्वीकार किया है कि उसने करीब 400 उम्मीदवारों का चयन करवाया था।

