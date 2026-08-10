Jharkhand Student Protest: विधानसभा घेराव में बैरिकेडिंग तोड़ पहुंचे छात्र, देवेंद्र महतो बोले- ‘भूख से ज्यादा चुभ रहे हैं कंटीले तार’

दूसरी ओर, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए झारखंड पुलिस के आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीजी (मुख्यालय) मनोज Kaushik ने प्रदर्शनकारियों से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की थी ताकि कोई उपद्रवी तत्व इस माहौल का फायदा न उठा सके। वहीं रांची एसएसपी राकेश रंजन ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था कायम रखना सबकी जिम्मेदारी है और प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी तरह के व्यवधान से छात्रों के भविष्य पर आंच आए।