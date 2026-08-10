केरल में राष्ट्रगीत पर सियासी घमासान, कांग्रेस सांसद बोले- मोदी गोली मार दें, पर नहीं गाएंगे पूरा ‘वंदे मातरम’

इस पूरे विवाद की शुरूआत केरल के मुख्य सचिव विश्वनाथ सिन्हा द्वारा 6 अगस्त को जारी किया गया एक शासकीय पत्र है। यह पत्र संस्कृति मंत्रालय के 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत जारी किया गया था, जो 9 से 17 अगस्त तक आयोजित होना है। इस पत्र में बताया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति की मंजूरी के बाद राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने के अवसर पर इसे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के साथ जोड़ा गया है। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कमेटी ने तय किया था कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में झंडा फहराने के साथ पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा और साथ ही नागरिकों को डिजिटल पोर्टल पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने को भी कहा गया था।