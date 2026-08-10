Jharkhand JPSC-JSSC Protest: 7वां बैरिकेड तोड़ विधानसभा के नजदीक पहुंचे छात्र, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Jharkhand student movement: झारखंड में भर्ती घोटाला मामले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र पुराने विधानसभा से मार्च करते हुए नए विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने अभी तक झारखंड पुलिस द्वारा लगाए गए सात बैरिकेड को तोड़ दिया है और आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। इसके बाद लाठीचार्ज भी किया है। छात्रों के विधानसभा कूच के दौरान रांची पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया है। इससे पहले स्ट्रेचर पर छात्र नेता देवेंद्र महतो भी प्रदर्शन में शामिल हुए।