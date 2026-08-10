Bengal politics: ममता बनर्जी के काफिले पर हमले को लेकर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, बोले- इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं

मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी को एक वर्ष तक हर महीने 15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके बाद उसे ग्रुप-डी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार की ओर से आर्थिक सहायता की मांग नहीं की गई थी, लेकिन घर में मौजूद दो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। सीएम ने कहा कि पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत मजिस्ट्रेट स्तर की जांच कराई जाएगी। उत्तर 24 परगना की कलक्टर शिल्पी गौरीसरिया को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने अधिकारियों को जांच की प्रगति की नियमित जानकारी मुख्यमंत्री और मृतक के परिवार को देने का निर्देश भी दिया।