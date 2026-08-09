‘ममता बनर्जी पर पत्थर फेंके जा रहे थे और पुलिस मूकदर्शक बनी रही’, कल्याण बनर्जी का दावा, सुवेंदु अधिकारी की ओर से दिया गया था निर्देश

ममता बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ता बिरजू केओट के परिवार से मिलने पहुंची थीं। बिरजू की मौत पुलिस हिरासत में होने का आरोप लगाया गया है। उनकी पत्नी और टीएमसी पार्षद जेनी शर्मा ने दावा किया था कि शुक्रवार को हलीसहर में पुलिस हिरासत के दौरान बिरजू की मौत हुई। इसी मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। ममता के पहुंचने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उनका काफिला घेर लिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला।