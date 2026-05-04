‘सभी अनमोल विरासतें वापस आनी चाहिए’, ब्रिटेन के पास हमारे एक नहीं, कई ‘कोहिनूर’

Kohinoor Diamond Controversy: ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी ने गोलकुंडा के कोहिनूर हीरे को भारत लौटाने की अपील की। इसने एक बार फिर उन लूटी, खोई या चोरी हुई धरोहरों पर बहस छेड़ दी है जो औपनिवेशिक दौर में भारत से ब्रिटेन पहुंच गई थीं। मांग उठ रही है कि भारत की वे सभी अनमोल विरासतें वापस आनी चाहिए, जो कभी यहां की पहचान थीं। कुछ दुर्लभ कलाकृतियों, मूर्तियां और ऐतिहासिक वस्तुओं पर एक नजर…