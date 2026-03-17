US-ISrael vs Iran War: ईरान युद्ध में कितने अमेरिकी सैनिक मरे और घायल हुए? US ने खुद किया खुलासा

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने बताया कि ईरान के खिलाफ 28 फरवरी से शुरू हुए 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' (Operation Epic Fury) के बाद सात देशों में तैनात लगभग 200 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। इनमें से अधिकांश मामूली रूप से घायल थे और 180 से अधिक सैनिक ड्यूटी पर लौट आए हैं। वहीं, करीब 10 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। युद्ध शुरू होने से अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ये घायल सैनिक बहरीन, इराक, इजरायल, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में थे।