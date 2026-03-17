पाकिस्तान अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहा, हमले को लेकर भारत का सामने आया रिएक्शन

भारत ने काबुल में हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि एक अस्पताल पर हमला किसी भी स्थिती में जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह हमला आम नागरिकों, मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ क्रूरता की चरम सीमा है। भारत ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन करार दिया। बयान में चेतावनी दी गई कि ऐसे एकतरफ़ा सैन्य कदम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक चुनौतियों से ध्यान भटकाने के लिए सीमा पार आक्रामकता का सहारा ले रहा है।