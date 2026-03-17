2 साल की मासूम बेटी को गोद में लिए इमारत की 23वीं मंजिल से कूदा शख्स, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान राहुल विजयरण (35) के रूप में हुई है, जो कि एक निजी स्कूल का संचालन करता था। विजयरण मूल रूप से दिल्ली के नांगलोई इलाके का रहने वाला था लेकिन पिछले दो महीनों से गुरुग्राम की इस सोसाइटी में रह रहा था। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे वह अपनी दो साल की बेटी वामिका को खेलने के बहाने घर से बाहर लेकर गया। इसके बाद वह टावर 5 की 23वीं मंजिल पर पहुंचा और वहां से कूद गया। दिलचस्प बात यह है कि वह टावर 9 में रहता था, लेकिन उसने छलांग किसी अन्य टावर से लगाई।