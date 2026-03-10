अमीरों से दोस्ती और होटल में मुलाकात, फिर पैसे लेकर हो जाती है फरार, जानें कैसे खुला हनीट्रैप का यह राज

दीपा का खेल यहीं तक खत्म नहीं होता था बल्कि वह होटल से भागने के बाज पीड़ितों को फोन करती और उनसे पैसों की मांग करती थी। दीपा उनसे कहती कि अगर वह उसे पैसे दे दें तो वह उनकी कार और सामान लौटा देगी। इस तरह एक ही व्यक्ति को दीपा बार-बार ठगती थी और कई पीड़ित बदनामी के डर से उसकी बातें मान लेते थे। अगर कोई पीड़ित दीपा को पैसे देने से मना करता तो वह उसे पुलिस केस में फंसाने की धमकी भी देती थी। इस तरह लंबे समय तक दीपा का यह खेल चलता रहा और कई लोग इस जाल में फंसते रहे।