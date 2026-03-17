दिल्ली में सनसनी, युवक ने सीने पर गोली मारकर की खुदकुशी, बनाया मौत का वीडियो

न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र के दल्लूपुरा गांव में 28 वर्षीय पवन नामक युवक अपने चचेरे भाई (या दोस्त) हिमांशु की लाइसेंसी पिस्टल से स्टंट करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा था। वीडियो में पवन पिस्टल में मैगजीन लोड करता दिखता है, और रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति उसे निर्देश देता सुनाई देता है। कुछ ही सेकंड बाद पवन ने पिस्टल को अपनी छाती पर सटाकर ट्रिगर दबा दिया, जिससे गोली चल गई।