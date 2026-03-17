अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन के चलते दीवार ढही, 4 की मौत, तीन लोग घायल

सोमवार शाम हुए हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम तुरंत पहुंची। SDRF (State Disaster Response Force) ने भी राहत और बचाव अभियान में हिस्सा लिया। ईटानगर कैपिटल के एसपी जुमार बसर ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल के पास चार शव बरामद किए। घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है।