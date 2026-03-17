अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन के चलते दीवार ढही, 4 की मौत, तीन लोग घायल

landslide in Itanagar (Photo/ANI)
Landslide in Itanagar: अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भूस्खलन के कारण एक दीवार ढह गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान चोकी तासर, रतन बर्मन, गोडक राजा और गोडक ताबिन के रूप में हुई है। घटना नीति बिहार इलाके में तब हुई, जब मजदूरों समेत सात लोग काम कर रहे थे।
सोमवार शाम हुए हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम तुरंत पहुंची। SDRF (State Disaster Response Force) ने भी राहत और बचाव अभियान में हिस्सा लिया। ईटानगर कैपिटल के एसपी जुमार बसर ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल के पास चार शव बरामद किए। घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है।
एक अधिकारी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण बचाव कार्य में कठिनाई आई। मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मिट्टी भारी और अस्थिर हो गई थी। बावजूद इसके, राहत टीम ने हर संभव प्रयास कर पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया।
अधिकारियों का कहना है कि ढहने की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।
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