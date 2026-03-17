17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

आखिर दुबई क्यों हैं सबसे ज्यादा ईरान के निशाने पर? IRGC ने दिया जवाब

Iran attacking Dubai: ईरान द्वारा यूएई पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। यह संघर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा, तेल आपूर्ति और वैश्विक राजनीति पर गंभीर असर डाल सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Mar 17, 2026

Iran attacking Dubai

ईरान का दुबई पर हमला (फोटो - Rashid एक्स पोस्ट)

Iran attacking Dubai: मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी भू-राजनीतिक तनाव अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच टकराव का असर अब सीधे गल्फ देशों पर दिखने लगा है। इसी कड़ी में ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ गई है। यूएई रक्षा मंत्रालय के अनुसार 28 फरवरी से अब तक ईरान ने 304 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1627 कामिकाजे ड्रोन दागे हैं, हालांकि अधिकांश को एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया।

IRGC ने यूएई को निशाना बनाने की बताई वजह

इसी कड़ी में मंगलवार सुबह अबू धाबी के एक ऑयल फील्ड पर मिसाइल गिरने से कुछ समय के लिए हवाई क्षेत्र बंद करना पड़ा। ईरान ने दुबई, अबू धाबी और शारजाह जैसे आर्थिक केंद्रों को प्राथमिक लक्ष्य बनाया है। ये शहर मिडिल ईस्ट के फाइनेंशियल हब माने जाते हैं, इसलिए इन पर हमला वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का कहना है कि यूएई अमेरिका का समर्थन करता है और अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा है, इसलिए उसे निशाना बनाया जा रहा है।

अमेरिकी की मदद पर निर्भर यूएई

विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति केवल सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। अरब देशों में पहले से मौजूद अमेरिका और इजरायल विरोधी भावना को भड़काने के लिए ईरान इस तरह के हमलों का उपयोग कर रहा है। इससे क्षेत्रीय राजनीति में ध्रुवीकरण और गहराने की आशंका है। यूएई के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ईरान के अंदर मौजूद मिसाइल लॉन्च साइट्स को नष्ट करने की क्षमता सीमित है। ईरान के पहाड़ी इलाकों जैसे जगरोस और अलबोर्ज में स्थित ठिकानों तक पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे में यूएई और अन्य गल्फ देश अमेरिका की सैन्य मदद पर निर्भर हैं।

ईरान बना रहा गल्फ देशों पर दबाव

एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि गल्फ देशों ने जवाबी कार्रवाई की जिम्मेदारी अमेरिका पर छोड़ दी है। इससे यह संकेत जाता है कि क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन अभी भी अमेरिकी सैन्य ताकत पर टिका हुआ है। हालांकि ईरान लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। संघर्ष के 18वें दिन तक हमलों की तीव्रता में कुछ कमी आई है, लेकिन मार्च के अंत तक यह जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। ईरान का लक्ष्य गल्फ देशों पर दबाव बनाना है ताकि वे अपने यहां से अमेरिकी सैन्य ठिकाने हटाएं। साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य के लगभग बंद होने से वैश्विक तेल सप्लाई भी प्रभावित हो रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

17 Mar 2026 10:25 am

Hindi News / News Bulletin / आखिर दुबई क्यों हैं सबसे ज्यादा ईरान के निशाने पर? IRGC ने दिया जवाब

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Bundi : कार्यशाला में साइबर फ्रॉड से बचाव और उसके दुष्प्रभावों से किया सचेत

कार्यशाला में साइबर फ्रॉड से बचाव और उसके दुष्प्रभावों से किया सचेत
बूंदी

संतकबीर नगर जिले के 57 पुलिसकर्मी ‘कॉप आफ द मंथ’ चुने गए, SP ने किया सम्मानित

Up news, sant Kabir nagar
संत कबीर नगर

Bundi : जनाना अस्पताल में बनेगी मदर लैब, मोबाइल पर मिलेगी जांच रिपोर्ट

जनाना अस्पताल में बनेगी मदर लैब, मोबाइल पर मिलेगी जांच रिपोर्ट
बूंदी

मौत के बाद भी ‘पिता’ बन सकता व्यक्ति, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

AIIMS Bhopal-ICMR Research
भोपाल

बुकिंग होने के बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रहा सिलेंडर, एंजेसियों में स्टॉक से तीन गुना बढ़े उपभोक्ता

rasoi gas
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.