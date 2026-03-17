आखिर दुबई क्यों हैं सबसे ज्यादा ईरान के निशाने पर? IRGC ने दिया जवाब

एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि गल्फ देशों ने जवाबी कार्रवाई की जिम्मेदारी अमेरिका पर छोड़ दी है। इससे यह संकेत जाता है कि क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन अभी भी अमेरिकी सैन्य ताकत पर टिका हुआ है। हालांकि ईरान लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। संघर्ष के 18वें दिन तक हमलों की तीव्रता में कुछ कमी आई है, लेकिन मार्च के अंत तक यह जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। ईरान का लक्ष्य गल्फ देशों पर दबाव बनाना है ताकि वे अपने यहां से अमेरिकी सैन्य ठिकाने हटाएं। साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य के लगभग बंद होने से वैश्विक तेल सप्लाई भी प्रभावित हो रही है।