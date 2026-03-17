Pre Monsoon Rain Alert: आने वाले 48 घंटों में इन राज्यों में होगी भारी बारिश

IMD Rain Alert: इस साल समय से पहले ही गर्मी की दस्तक ने सबकी चिंताए बढ़ा दी थी लेकिन इसी बीच प्री-मानसून (Pre Monsoon) की शुरूआत ने सभी को राहत दी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की बारिश शुरू हुई है जिससे तापमान (Temperature) में काफी गिरावट देखने को मिली है। मौसम का यह दौर आने वाले समय में भी जारी रहेगा क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए हल्की से भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है। आइए देखते है अगले कुछ दिनों देश के किन राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी।