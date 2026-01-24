इस शहर में एक दिन के लिए नॉनवेज बिक्री पर रोक, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

कोरापुट के जिला कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन ने इस संबंध में जिले के सभी तहसीलदारों, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स (BDO) और नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश को लेकर आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करें और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं।