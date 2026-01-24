इस शहर में एक दिन के लिए नॉनवेज बिक्री पर रोक, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

26 जनवरी को नहीं बिकेगा नॉनवेज (AI Image)
ओडिशा के कोरापुट जिले में 26 जनवरी 2026 को मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। जिले में एक दिन के लिए सभी प्रकार के नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
कोरापुट के जिला कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन ने इस संबंध में जिले के सभी तहसीलदारों, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स (BDO) और नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश को लेकर आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करें और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं।
कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 26 जनवरी को पूरे कोरापुट जिले में निम्नलिखित नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी:
प्रशासन के अनुसार, यह कदम गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्ण, अनुशासित और गरिमामय माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराएं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल 26 जनवरी तक सीमित रहेगा। 27 जनवरी से नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पहले की तरह सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी।
इस आदेश के चलते कोरापुट जिले के सभी मांस बाजार, नॉनवेज दुकानें और विक्रेता 26 जनवरी को अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील की है ताकि राष्ट्रीय पर्व का आयोजन सम्मान और सौहार्द के साथ किया जा सके।
