अब जेल जाएंगे शिक्षा सचिव? हाई कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जानें क्या है पूरा मामला

पटनायक ने अवमानना याचिका दायर की। 12 दिसंबर 2025 को राज्य की ओर से वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि जल्द अनुपालन होगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 जनवरी को न्यायमूर्ति श्रीपाद ने कहा, अब तक अनुपालन नहीं हुआ है, इसलिए यह अग्रेवेटेड कंटेम्प्ट का मामला है। कोर्ट ने अग्रवाल (2007 बैच के आईएएस अधिकारी) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और 22 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि तब तक इंक्रीमेंट का फैसला लेकर सूचित कर दिया जाए, तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी।