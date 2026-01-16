‘बोल जय श्री राम, बोल गाय हमारी माता है…’, ओड़िशा में मुस्लिम शख्स की पीट-पीट कर हत्या

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पिकअप वैन जाजदेवा कासबा की ओर से आ रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने वाहन को रोक लिया और मोहम्मद पर हमला शुरू कर दिया। बताया गया है कि वाहन रुकते ही हमलावरों ने दोनों पर लाठी और अन्य चीजों से वार किए। हमले में मोहम्मद को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।