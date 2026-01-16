‘बोल जय श्री राम, बोल गाय हमारी माता है…’, ओड़िशा में मुस्लिम शख्स की पीट-पीट कर हत्या

ओडिशा में मॉब लिंचिंग का मामला (AI Image)
Odisha Mob lynching: ओडिशा के बालासोर जिले में कथित मॉब लिंचिंग की एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब युवक एक पिकअप वाहन से जा रहा था और रास्ते में उसे रोका गया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
इस मामले में मृतक की पहचान 35 वर्षीय एसके मोहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, जब वह पिकअप वैन में मवेशियों को ले जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने वाहन को रोककर हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पिकअप वैन जाजदेवा कासबा की ओर से आ रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने वाहन को रोक लिया और मोहम्मद पर हमला शुरू कर दिया। बताया गया है कि वाहन रुकते ही हमलावरों ने दोनों पर लाठी और अन्य चीजों से वार किए। हमले में मोहम्मद को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर हमलावर युवक को जबरन नारे लगाने के लिए मजबूर करते दिख रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस वीडियो की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है और अलग-अलग स्तर पर जांच की मांग की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि गाय को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और पिकअप वाहन को थाने में जब्त कर लिया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से लिखित शिकायत भी दी गई है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
