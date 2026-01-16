16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘बोल जय श्री राम, बोल गाय हमारी माता है…’, ओड़िशा में मुस्लिम शख्स की पीट-पीट कर हत्या

Odisha Mob Lynching Case: ओडिशा के बालासोर जिले में कथित मॉब लिंचिंग की घटना में एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

भुवनेश्वर

image

Devika Chatraj

Jan 16, 2026

ओडिशा में मॉब लिंचिंग का मामला (AI Image)

Odisha Mob lynching: ओडिशा के बालासोर जिले में कथित मॉब लिंचिंग की एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब युवक एक पिकअप वाहन से जा रहा था और रास्ते में उसे रोका गया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गाड़ी रुकवा कर किया हमला

इस मामले में मृतक की पहचान 35 वर्षीय एसके मोहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, जब वह पिकअप वैन में मवेशियों को ले जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने वाहन को रोककर हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

क्या है पूरा मामला?

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पिकअप वैन जाजदेवा कासबा की ओर से आ रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने वाहन को रोक लिया और मोहम्मद पर हमला शुरू कर दिया। बताया गया है कि वाहन रुकते ही हमलावरों ने दोनों पर लाठी और अन्य चीजों से वार किए। हमले में मोहम्मद को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जबरन लगवाए नारे

घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर हमलावर युवक को जबरन नारे लगाने के लिए मजबूर करते दिख रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस वीडियो की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है और अलग-अलग स्तर पर जांच की मांग की जा रही है।

आगे की जांच जारी

पुलिस ने बताया कि गाय को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और पिकअप वाहन को थाने में जब्त कर लिया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से लिखित शिकायत भी दी गई है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Jan 2026 03:00 pm

Hindi News / National News / ‘बोल जय श्री राम, बोल गाय हमारी माता है…’, ओड़िशा में मुस्लिम शख्स की पीट-पीट कर हत्या

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.