अफसर की पोस्टिंग पर सवाल उठाने वाली याचिका पर नाराज हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लगा दिया 50 हजार का जुर्माना

कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग पूरी तरह से प्रशासनिक मामले हैं। ट्रांसफर सर्विस का एक हिस्सा है। सरकारी नौकरी के संबंध में, यह अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में है कि वह जनता के बड़े हित में अपने अधिकारियों को जिले के भीतर किसी भी जगह पोस्ट करे।