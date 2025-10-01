Amera coal mines: अमेरा खदान विस्तार को लेकर बवाल, ठेका कंपनी के मैनेजर व पोकलेन चालक की पिटाई, वाहनों में भी तोडफ़ोड़

लखनपुर। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमेरा खदान विस्तार (Amera coal mines) को लेकर बुधवार को परसोड़ी कला की सीमा पर शासकीय भूमि में पोकलेन मशीन से मिट्टी खुदाई का कार्य शुरू करने को लेकर जमकर बवाल हुआ। अमेरा खदान विस्तार का विरोध कर रहे आक्रोशित ग्रामीणों ने पत्थरबाजी कर गाडिय़ों में तोडफ़ोड़ कर दी। इसके बाद पोकलेन मशीन को घेरकर चालक मुनेंद्र पटेल से मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने ठेका कंपनी के मैनेजर राघवेंद्र पांडे पहुंचे तो उनके साथ भी ग्रामीणों ने मारपीट की। दोनों घायलों को उपचार हेतु लखनपुर अस्पताल लाया गया। यहां उपचार के बाद लखनपुर थाने में घटना को लेकर लिखित शिकायत की गई है। लखनपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।