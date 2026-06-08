पत्नी का चाकू से गला काटकर ली जान, आपसी विवाद के बाद पति ने उठाया खतरनाक कदम

Crime News: हैदराबाद के किशन बाग इलाके में रविवार को एक 28 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आने के बाद सनसनी मच गई। पुलिस के अनुसार घरेलू विवाद के बाद महिला के पति ने उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मृतका की पहचान निशाथ बेगम उर्फ निशात फातिमा के रूप में हुई है। फातिमा की साल 2016 में सुलेमान से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि घटना वाले दिन भी दोनों के बीच बहस हुई जिसके बाद सुलेमान ने निशात पर चाकू से हमला करके उसका गला काट दिया और मौके से फरार हो गया।