हैदराबाद: दूसरी क्लास के बच्चों को दिया ‘धार्मिक होमवर्क’, महिला टीचर नौकरी से बर्खास्त; जमकर हंगामा

Sayeedabad school teacher :हैदराबाद के सईदाबाद इलाके से एक बेहद संवेदनशील और विवादित मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल में कक्षा 2 के मासूम छात्रों को कथित तौर पर धार्मिक गृहकार्य देने को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। विवाद बढ़ता देख स्कूल प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित महिला टीचर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और भविष्य में इस ग्रुप के किसी भी संस्थान में उनके काम करने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई एक छात्र के माता-पिता और स्थानीय भाजपा (BJP) नेताओं द्वारा सईदाबाद पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद की गई है।