‘वंदे मातरम् का अपमान कोई हिंदुस्तानी नहीं कर सकता’, प्रस्तावित विधेयक पर कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत का भाजपा पर तीखा हमला

Congress Slams Proposed Vande Mataram Bill:उत्तर प्रदेश में 'वंदे मातरम्' के अपमान या उसके गायन में बाधा डालने पर सजा का प्रावधान करने वाले प्रस्तावित विधेयक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इस प्रस्तावित कानून पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि "वंदे मातरम् का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने वाला कोई हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। ऐसा करने वाला व्यक्ति न तो देशभक्त कहलाने योग्य है और न ही भारतीय संस्कृति को समझने वाला।"



लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता की भावना, राष्ट्रीय स्वाभिमान और भारतीय अस्मिता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस गीत के प्रति हर भारतीय के मन में सम्मान और श्रद्धा है, इसलिए इसके लिए अलग से दंडात्मक कानून लाने की आवश्यकता समझ से परे है।