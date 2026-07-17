Lucknow News: लखनऊ की हाई-प्रोफाइल सोसायटी से साइबर गैंग का खुलासा, रात में ऐसे बनाते थे लोगों को शिकार, 8 लोग हिरासत में

पुलिस को सूचना मिली थी कि ओमेक्स रेजीडेंसी के एक फ्लैट से संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, एसओजी और स्थानीय पुलिस की टीम ने देर रात संयुक्त ऑपरेशन चलाया। कार्रवाई कई घंटों तक चली और शुक्रवार सुबह तक पुलिस मौके पर साक्ष्य जुटाने में लगी रही। छापेमारी के दौरान कई लोग चेहरे छिपाकर बाहर निकलते दिखाई दिए। पुलिस ने आठ लोगों को मौके से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।