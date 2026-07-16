भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी करना पड़ा महंगा! मौलाना जर्जिस अंसारी पर केस, गिरफ्तारी की तलवार लटकी

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी मौलाना ​जर्जिस अंसारी के विवादित वीडियो पर अपनी राय रखी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि भगवान कृष्ण मुसलमान थे और नमाज पढ़ते थे या वेदों में नमाज का ज़िक्र है, तथ्यों के खिलाफ है। यह बिल्कुल गलत है। भगवान कृष्ण मुसलमान नहीं थे। अगर वे मुसलमान नहीं थे, तो उनके नमाज पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। सनातन धर्म बहुत पुराना है, जबकि इस्लाम लगभग 1,500 साल पहले आया था। अगर सनातन धर्म उससे बहुत पहले से मौजूद था, तो उस समय इस्लाम कहां था? इस्लामी मान्यता के अनुसार, पैगंबर मुहम्मद को लगभग 1,500 साल पहले 'इसरा और मेराज' के दौरान अपने अनुयायियों के लिए नमाज का तोहफा मिला था। इसलिए, ऐसे दावे करना बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना है। ऐसे बयानों से हिंदुओं और अन्य समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, और लोगों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए।