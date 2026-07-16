16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी करना पड़ा महंगा! मौलाना जर्जिस अंसारी पर केस, गिरफ्तारी की तलवार लटकी

Maulana Jarjis Ansari: हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ भगवान श्रीकृष्ण पर दिए विवादित बयान को लेकर FIR दर्ज की गई है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Jul 16, 2026

Maulana Jarjis Ansari

मौलाना जर्जिस अंसारी

Maulana Jarjis Ansari: उत्तर प्रदेश में इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्रीकृष्ण पर विवादित बयान देकर नया बवाल मच गया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच मौलाना जर्जित अंसारी का श्रीकृष्ण को मुसलमान बताने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ इस वायरल वीडियो को लेकर FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि वीडियो में उन्होंने भगवान कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक दावा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण मुस्लिम थे और नमाज पढ़ते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मौलाना जर्जिस अंसारी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग

श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले के याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित वीडियो की जमकर आलोचना की है। महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह बहुत निंदनीय और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें तुरंत सनातन समुदाय और हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे बयान देकर वे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इस्लाम लगभग 1,400 साल पहले आया था, जबकि भगवान कृष्ण 5,000 साल से भी पहले हुए थे। तो वे किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है?

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जर्जिस अंसारी के दावे को किया खारिज

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी मौलाना ​जर्जिस अंसारी के विवादित वीडियो पर अपनी राय रखी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि भगवान कृष्ण मुसलमान थे और नमाज पढ़ते थे या वेदों में नमाज का ज़िक्र है, तथ्यों के खिलाफ है। यह बिल्कुल गलत है। भगवान कृष्ण मुसलमान नहीं थे। अगर वे मुसलमान नहीं थे, तो उनके नमाज पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। सनातन धर्म बहुत पुराना है, जबकि इस्लाम लगभग 1,500 साल पहले आया था। अगर सनातन धर्म उससे बहुत पहले से मौजूद था, तो उस समय इस्लाम कहां था? इस्लामी मान्यता के अनुसार, पैगंबर मुहम्मद को लगभग 1,500 साल पहले 'इसरा और मेराज' के दौरान अपने अनुयायियों के लिए नमाज का तोहफा मिला था। इसलिए, ऐसे दावे करना बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना है। ऐसे बयानों से हिंदुओं और अन्य समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, और लोगों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 08:49 pm

Published on:

16 Jul 2026 08:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी करना पड़ा महंगा! मौलाना जर्जिस अंसारी पर केस, गिरफ्तारी की तलवार लटकी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलेश यादव की PDA यात्रा पर सुनील भराला का हमला, बोले- पीडीए कौन है, भ्रम की राजनीति अब नहीं चलेगी

Akhilesh Yadav
लखनऊ

’20 जुलाई को सोनम वांगचुक तोड़ेगे भूख हड़ताल’, जंतर-मंतर पहुंचीं SP सांसद डिंपल यादव ने दिया बड़ा बयान

Sonam Wangchuk, Dimple Yadav, Jantar Mantar, Hunger Strike, UP Politics, Delhi News, Parliament March, Samajwadi Party, Sonam Wangchuk, Sonam Wangchuk Hunger Strike,सोनम वांगचुक,डिंपल यादव, जंतर मंतर सोनम वांगचुक भुख हड़ताल
लखनऊ

शूटिंग में मेडल जीतने वाले राजा भैया की शाही लाइफस्टाइल: घुड़सवारी, एयरक्राफ्ट, लग्जरी कारें और देशी नस्ल के पशुओं का अनोखा कलेक्शन

राजा भैया का शाही शौक: करोड़ों की लग्जरी कारें, घोड़े, एयरक्राफ्ट और देशी पशुओं का अनोखा कलेक्शन (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी एसटीएफ ने 2019 के लखनऊ टैक्सी चालक हत्याकांड के 50 हजार के इनामी आरोपी को दबोचा

UP STF को बड़ी सफलता: टैक्सी चालक शुभम पांडे हत्याकांड का ₹50 हजार का इनामी आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

क्या है कुकरेल नाइट सफारी परियोजना? सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी, लखनऊ में बनेगा भारत का पहला नाइट सफारी

supreme court clears kukrail night safari project lucknow with environmental conditions
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.