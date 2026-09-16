‘मुझे बचा लो… कोई तो अस्पताल ले चलो’, सपा नेता की आखिरी गुहार, प्रयागराज में कैफे के बाहर गोली मारकर हत्या

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पवन जैसे ही कैफे से निकलकर अपनी कार में बैठने लगे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने बेहद करीब से उन पर गोली चला दी। लहूलुहान होकर वह सड़क पर गिर पड़े और जब तक कोई कुछ समझ पाता, बदमाश तेजी से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस लहूलुहान पवन को तुरंत हंडिया के एक निजी अस्पताल ले गई। हालत बिगड़ती देख उन्हें टैगोर टाउन स्थित अस्पताल और फिर वहां से एसआरएन (SRN) अस्पताल रेफर किया गया। एसआरएन में डॉक्टरों ने पवन को मृत घोषित कर दिया।