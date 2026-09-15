प्रयागराज में सरेशाम वारदात: सपा जिला सचिव और पूर्व प्रधान पवन यादव की गोली मारकर हत्या

मुग्रराव गांव निवासी पवन यादव मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे अपनी कार से हंडिया कस्बे पहुंचे। उन्होंने कर्मनाशा मोहल्ले में कार सड़क किनारे खड़ी की और पास के एक कैफे में दोस्तों से बातचीत करने चले गए। करीब दो घंटे बाद शाम करीब 5:20 बजे वह कैफे से बाहर निकले और कार के पास पहुंचे। जैसे ही वह कार में बैठने लगे, प्रयागराज की ओर से बाइक सवार तीन बदमाश वहां पहुंचे।