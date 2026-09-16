प्रयागराज में सपा नेता की गोली मारकर हत्या, अंतिम संस्कार से पहले ही 3 आरोपी पकड़ाए, 20 हजार में खरीदे गए थे असलहे

पुलिस ने बताया है कि निहाल बाइक चला रहा था, लल्ला सबसे पीछे बैठा हुआ था, जबकि बृजेश बीच में बैठा हुआ था। लल्ला ने ही पवन यादव के ऊपर गोली चलाई थी, जिसके बाद तीनों बाइक से फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए तमंचे व कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में लल्ला ने बताया है कि पवन यादव से उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी, इसलिए उसने अपने साथियों से मिलकर हत्या की यह योजना बनाई थी। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के लिए तीनों ने 20 हजार रुपए में दो अवैध तमंचे और कारतूस खरीदे थे। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे व कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। वहीं, आरोपियों से मामले में आगे की पूछताछ की जा रही है।