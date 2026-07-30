क्या जंतर-मंतर पर अब नहीं होगा कोई प्रदर्शन? दिल्ली पुलिस ने बताई वायरल दावे की पूरी सच्चाई

Jantar Mantar Protest Rules: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकेगा। कई लोगों ने यह दावा भी किया कि सरकार ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इन सभी दावों पर साफ जवाब देते हुए कहा है कि ऐसी खबरें पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं।