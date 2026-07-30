‘आपका मुंह भी नहीं खुलता, क्या किसी ने सिल दिया है?’ जंतर-मंतर प्रदर्शन पर अमित शाह से मल्लिकाअर्जुन खरगे ने पूछा सवाल

बता दें कि जब राज्यसभा में चर्चा चल रही थी तब मल्लिकार्जुन खरगे ने 20 जुलाई को हुए छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। खरगे ने सदन में कहा कि 20 जुलाई को हजारों की संख्या में छात्र शांतिपूर्ण ढंग से संसद की तरफ मार्च निकाल रहे थे। वे सरकार से सिर्फ बातचीत करना चाहते थे, लेकिन संवाद के बदले उन्हें लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन, करंट वाले बैरिकेड्स और बंद मेट्रो स्टेशनों का सामना करना पड़ा। सरकार की इस दमनकारी नीति से देश का नागरिक और छात्र वर्ग बेहद आक्रोशित है।'