‘अब सुकून से सोऊंगा, सामान्य जिंदगी में लौटना चाहता हूं’, घर पहुंचने के बाद बोले अभिजीत दीपके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया सक्रियता को लेकर पूछे गए सवाल पर अभिजीत दीपके ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री अब एक सफल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भूमिका ज्यादा प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं। दीपके ने कहा कि मोदी लगातार इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो साझा करने में व्यस्त रहते हैं। उनका कहना था कि यदि उनका पूरा ध्यान इसी दिशा में है, तो उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए और देश की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपनी चाहिए, जो शासन और प्रशासन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सके।