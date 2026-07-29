‘पीएम मोदी अब इन्फ्लुएंसर बन जाएं और कुर्सी छोड़ दें’, 40 दिनों बाद घर लौटे CJP अध्यक्ष अभिजीत दीपके का बड़ा हमला

अभिजीत दीपके ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह कोई गंभीर राजनीतिक हस्ती नहीं हैं, इसलिए वह या उनका संगठन उनके बयानों को महत्व नहीं देता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP कार्यकर्ताओं के जश्न पर भाजपा की आपत्ति का जवाब देते हुए दीपके ने कहा कि उनके वालंटियर्स 36 दिनों तक दिन-रात सड़कों पर आंदोलन करते रहे और अगर उन्होंने घर के अंदर एक दिन अपनी खुशी जाहिर कर दी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने भाजपा पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि जब 21 छात्रों ने आत्महत्या की थी, तब संसद में धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरह भव्य स्वागत किया गया, क्या उस समय भाजपा को शर्म नहीं आई?