रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: LTT-रक्सौल स्पेशल की सेवा का हुआ विस्तार, खानदेश एक्सप्रेस भी अब 6 दिन चलेगी

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी (Patrika File Photo)
Dadar Bhusaval Khandesh Express: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और बढ़ती भीड़ को देखते हुए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी)-रक्सौल स्पेशल ट्रेन के संचालन को 14 अतिरिक्त फेरों तक बढ़ा दिया गया है। वहीं, दादर-भुसावल खानदेश एक्सप्रेस अब सप्ताह में तीन दिन के बजाय छह दिन चलेगी। इसके अलावा इस ट्रेन को बोईसर और दहानू रोड स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव भी दिया गया है। रेलवे के इस फैसले से मुंबई, बिहार, गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 05558 एलटीटी मुंबई-रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल का संचालन पहले 30 जुलाई तक होना था। अब इसे 17 सितंबर तक प्रत्येक गुरुवार चलाया जाएगा। इस दौरान ट्रेन कुल 7 अतिरिक्त फेरे लगाएगी।
इसी तरह 05557 रक्सौल-एलटीटी मुंबई साप्ताहिक स्पेशल को भी 15 सितंबर तक प्रत्येक मंगलवार चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन भी 7 अतिरिक्त सेवाएं देगी।
इस स्पेशल ट्रेन में यात्रियों के लिए पहले की तरह ही कोच उपलब्ध रहेंगे। ट्रेन में एक एसी फर्स्ट क्लास, दो एसी टू-टियर, छह एसी थ्री-टियर, सात स्लीपर, चार सामान्य द्वितीय श्रेणी, एक सेकेंड सीटिंग कम गार्ड ब्रेक वैन और एक जनरेटर कार होगी।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन के संचालन के दिन, समय-सारिणी और सभी स्टेशनों पर ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 19003/19004 दादर मुंबई-भुसावल खानदेश एक्सप्रेस के फेरों में भी बढ़ोतरी की है। यह ट्रेन अब 1 अगस्त से शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेगी। इसी प्रकार भुसावल से दादर आने वाली ट्रेन संख्या 19004 भी इन्हीं छह दिनों में संचालित होगी।
रेलवे ने इस ट्रेन को बोईसर और दहाणु रोड स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव देने का भी फैसला किया है। इसके अलावा ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, विरार, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, भेस्तान, चलथान, बारडोली, व्यारा, नवापुर, नंदुरबार, दोंडाईचा, सिंदखेड़ा, नरडाना, अमलनेर, धरणगांव और जलगांव समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर पहले की तरह रुकेगी। रेलवे ने बताया कि खानदेश एक्सप्रेस की टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है।
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