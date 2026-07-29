रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: LTT-रक्सौल स्पेशल की सेवा का हुआ विस्तार, खानदेश एक्सप्रेस भी अब 6 दिन चलेगी

Dadar Bhusaval Khandesh Express: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और बढ़ती भीड़ को देखते हुए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी)-रक्सौल स्पेशल ट्रेन के संचालन को 14 अतिरिक्त फेरों तक बढ़ा दिया गया है। वहीं, दादर-भुसावल खानदेश एक्सप्रेस अब सप्ताह में तीन दिन के बजाय छह दिन चलेगी। इसके अलावा इस ट्रेन को बोईसर और दहानू रोड स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव भी दिया गया है। रेलवे के इस फैसले से मुंबई, बिहार, गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।