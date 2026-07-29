गंदा किचन, रेंगते कॉकरोच! मुंबई के पांच VIP क्लबों पर FDA का एक्शन, ‘क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया’ का फूड लाइसेंस सस्पेंड

CCI Food License Suspended: मुंबई के कई प्रतिष्ठित क्लबों और रेस्टोरेंट्स में खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन का मामला सामने आया है। आईएएस तुकाराम मुंडे की अगुवाई वाली खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के मुंबई विभाग ने शहर के हाई-प्रोफाइल क्लबों, कैंटीन और रेस्टोरेंट्स पर विशेष जांच अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान गंदे किचन, कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप तथा खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलने पर द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) का फूड सेफ्टी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा MIG क्रिकेट क्लब समेत कुल पांच बड़े प्रतिष्ठानों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है।