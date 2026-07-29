‘पैसा दो, फाइल बढ़ाओ, 2000 स्कूलों पर ताला लगा दिया’, संजय राउत का फडणवीस सरकार पर बड़ा आरोप 

Maharashtra Education Department: शिवसेना (यूबीटी) के राज्य सभा सांसद संजय राउत ने बुधवार को महाराष्ट्र की भाजपा नीत महायुति सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार में महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है और दो हजार से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। हालत इतने खराब है कि आये दिन पेपर लीक हो रहे हैं और शिक्षा विभाग में बिना पैसे कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती।