‘पंजाब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं’, पार्टी में दरार की खबरों के बीच नेता परगट सिंह का बयान

Punjab Congress: पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें इन दिनों राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। कई नेताओं की मुलाकातों और अलग राय के चलते पार्टी में टकराव की बहस तेज हो गई है। लेकिन इसी बीच पार्टी नेता परगट सिंह ने इस मामले पर बयान देते हुए इन खबरों को पूरी तरह से झूठा बताया है। सिंह ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं है और विचारों में अंतर लोकतंत्र का सामान्य हिस्सा है।