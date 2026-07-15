पंजाब चुनाव: 20-25 हजार वोटर डिलीट कराइए, अपना एमएलए बनाइए- बीजेपी नेता के नाम से वीडियो वायरल

Punjab Election 2027: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बीच सोशल मीडिया पर भाजपा (BJP) की नेता रेणु कश्यप के नाम से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस अपुष्ट वीडियो को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है। राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों और 24,453 मतदान केंद्रों पर एसआईआर प्रक्रिया जारी है।