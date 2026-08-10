JPSC-JSSC Protest: डिटेंशन के बाद बाबूलाल मरांडी बोले- सरकार की तानाशाही चरम पर, CBI जांच से कम मंजूर नहीं

Jharkhand Protest: छात्र आंदोलन के बीच बढ़ा राजनीतिक तनाव, बाबूलाल मरांडी हिरासत में; BJP नेताओं पर नजरबंदी का आरोप (फोटो सोर्स: ANI)
JPSC-JSSC Protest: झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और धांधली को लेकर उम्मीदवारों का चल रहा आंदोलन हिंसक हो गया है। सोमवार को विधानसभा घेराव मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़प हुई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कई उम्मीदवार घायल हो गए। इस बीच, विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ ही छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरे कई अन्य विपक्षी विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और खेलगांव स्थित कैंप जेल भेज दिया।
हिरासत में लिए जाने के बाद, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के बजाय, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार लाठियों के दम पर उनकी आवाज दबा रही है और राज्य में तानाशाही चरम पर है।
पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के युवा अपने अधिकारों और भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया की मांग को लेकर दो हफ़्ते से ज़्यादा समय से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कई उम्मीदवार भूख हड़ताल पर हैं, जबकि कुछ की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बावजूद, सरकार जमीनी स्तर पर कोई ठोस या असरदार कदम उठाए बिना सिर्फ़ खोखले वादे कर रही है। उन्होंने JSSC और JPSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि जब तक CBI मामले की जांच नहीं करती, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी।
हिरासत में लिए जाने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्ष के विधायक लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों की शिकायतें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुख्य गेट पर रोक दिया और अंदर जाने नहीं दिया। इसके बाद जब विधायकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री से मिलकर यह मामला उठाने की योजना बनाई, तो उन्हें वहां भी किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। आखिरकार, पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया और जबरदस्ती खेलगांव स्थित कैंप जेल ले गई।
रांची की सड़कों पर विधानसभा का घेराव करने के लिए जमा हुए हज़ारों उम्मीदवारों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। जब छात्रों ने बैरिकेड्स की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना में कई छात्रों के सिर, हाथों और चेहरों पर गंभीर चोटें आईं।
लाठीचार्ज में घायल छात्र विक्रम कुमार ने कहा कि वे अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे और किसी ने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया या हिंसा नहीं की। इसके बावजूद, पुलिस ने अचानक लाठियां बरसाना शुरू कर दिया।
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