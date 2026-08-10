JPSC-JSSC Protest: डिटेंशन के बाद बाबूलाल मरांडी बोले- सरकार की तानाशाही चरम पर, CBI जांच से कम मंजूर नहीं

पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के युवा अपने अधिकारों और भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया की मांग को लेकर दो हफ़्ते से ज़्यादा समय से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कई उम्मीदवार भूख हड़ताल पर हैं, जबकि कुछ की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बावजूद, सरकार जमीनी स्तर पर कोई ठोस या असरदार कदम उठाए बिना सिर्फ़ खोखले वादे कर रही है। उन्होंने JSSC और JPSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि जब तक CBI मामले की जांच नहीं करती, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी।