Ahmedabad Metro: अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार को PIB की मंजूरी, बद्राबाद तक पहुंचेगी, 41 नए स्टेशन बनेंगे

अहमदाबाद में वाडज से जुड़े सर्कुलर कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल गई है। इसके विकसित होने के बाद शहर में पहला लूप मेट्रो रूट तैयार होगा। इस कॉरिडोर के माध्यम से एसपी रिंग रोड, एसजी हाईवे और शहर के अन्य प्रमुख मार्गों से जुड़े क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। मेट्रो के तीसरे चरण में पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर और पूर्वी अहमदाबाद के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने की योजना है। नए विस्तार और लूप रूट के विकसित होने से शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच आवागमन के विकल्प बढ़ेंगे। इससे प्रमुख सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। अहमदाबाद के लगातार बढ़ते शहरी क्षेत्र को देखते हुए यह विस्तार भविष्य के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।