अहमदाबाद में महिला सहकर्मी के सामने स्पा मैनेजर की हत्या, दो दिन पहले ही जॉइन की थी नौकरी

अहमदाबाद। शहर के नरोडा थाना क्षेत्र के हंसपुरा में एक स्पा के मैनेजर की पिटाई करने के बाद उसे चौथी मंजिल से नीचे फेंककर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हंसपुरा के एक कॉम्प्लेक्स की चौथी मंजिल पर चल रहे स्पा में 5 हमलावरों ने घुसकर मैनेजर दशरथ मीणा की पिटाई शुरू कर दी। लात-घूसों व डंडों से पिटाई करने के बाद आरोपियों ने उसे चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही गंभीर चोटों के कारण दशरथ की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर नरोडा पुलिस, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीमों ने मौके पर पहुंची। पूरी वारदात स्पा और कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई जिसके फुटेज भी सामने आए हैं।